Свадьба Безоса в Венеции оказалась спектаклем: тайный брак в США и брачный контракт

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Роскошная венецианская свадьба Джеффа Безоса и Лорен Санчес оказалась тщательно спланированным спектаклем.

Фото: www.flickr.com by Los Angeles Air Force Base Space and Missile System Center, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Джефф Безос

По данным Page Six, один из богатейших людей мира и тележурналистка тайно заключили брак в США ещё до трёхдневного торжества в Италии, подписав многомиллионный брачный контракт.

Адвокаты подтверждают: такой шаг — стандартная практика для международных браков знаменитостей.

"Брак, заключённый за рубежом, часто создаёт юридические коллизии в Штатах", — пояснил флоридский юрист.

Власти Венеции окончательно развеяли сомнения, заявив: "Полностью исключаем гражданскую церемонию — они не подавали документов".

Ключевая деталь — универсальный брачный договор. Три эксперта по разводам подчеркнули: контракт пары составлен так, чтобы иметь силу в любой юрисдикции, но расторжение возможно только в штате их постоянного проживания.

Это объясняет, почему 61-летний основатель Amazon и 55-летняя Санчес смогли провести "свадьбу" в Венеции без бюрократии — за роскошным фасадом скрывалась железная юридическая конструкция.

Уточнения

Дже́ффри Престон Бе́зос (англ. Jeffrey Preston Bezos, фамилия при рождении — Йо́ргенсен (англ. Jorgensen); род. 12 января 1964[…], Альбукерке, Нью-Мексико) — американский предприниматель, основатель интернет-компании Amazon, создатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin, владелец издательского дома The Washington Post.





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