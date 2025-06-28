Иванка Трамп щегольнула платьем за 787 тысяч рублей на свадьбе миллиардера Безоса

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Розовый шик обернулся грозовым фиаско: Иванка Трамп блистала на свадьбе одного из богатейших людей планеты в Венеции, но праздник был прерван стихией.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Иванка Трамп

43-летняя дочь президента США выбрала для вечера мини-платье от Oscar de la Renta стоимостью 10 тыс. долларов (787 тыс. рублей), усыпанное пайетками и объёмными вишнёвыми цветами.

В своём блоге в Instagram* модель опубликовала кадры в нежно-розовом наряде, дополненном нюдовым макияжем и бриллиантовыми пусетами.

Торжество у церкви Мадонна-дель-Орто, однако, длилось недолго — по данным Daily Mail, уже в первый вечер гости, включая Иванку, экстренно покинули мероприятие из-за ливня.

* – соцсеть запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией

Уточнения

Иванка Трамп (Ива́на Мари́ Трамп, англ. Ivana Marie «Ivanka» Trump; род. 30 октября 1981 года, Нью-Йорк, США) — американская предпринимательница, фотомодель, писательница.



Дже́ффри Престон Бе́зос (англ. Jeffrey Preston Bezos, фамилия при рождении — Йо́ргенсен (англ. Jorgensen); род. 12 января 1964[…], Альбукерке, Нью-Мексико) — американский предприниматель, основатель интернет-компании Amazon, создатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin, владелец издательского дома The Washington Post.





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