Волна ограблений звёзд в Лос-Анджелесе: дом Брэда Питта разграблен неизвестными

Новая волна преступлений потрясла элитные районы Лос-Анджелеса: в ночь на 27 июня неизвестные вломились в особняк Брэда Питта стоимостью 40 млн долларов.

Фото: commons.wikimedia.org by Dick Thomas Johnson from Tokyo, Japan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Брэд Питт

Как сообщают местные СМИ, трое злоумышленников разбили окно в районе Лос-Фелис, пока актёр отсутствовал, и вынесли ценности на значительную сумму. Полиция изучает записи камер наблюдения, запечатлевших подозреваемых у дома.

Инцидент стал частью тревожной тенденции — всего за последние месяцы жертвами грабителей стали футболист Оливье Жиру и семья Николь Кидман. В феврале воры проникли в резиденцию актрисы и её мужа Кита Урбана, похитив ювелирные изделия.

Особняк Питта, купленный в 1994 году, не впервые привлекает преступников: в 2008 году здесь задерживали нарушителя, пытавшегося влезть через забор. На этот раз злоумышленники действовали дерзко — обыскали помещения при включённой сигнализации.

Уточнения

Уи́льям Брэ́дли Питт (англ. William Bradley Pitt; род. 18 декабря 1963, Шони, Оклахома, США) — американский актёр и кинопродюсер.



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