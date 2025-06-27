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Невыносимая боль спустя 22 года: Дэвид Бекхэм был экстренно прооперирован

1:10
Шоу-бизнес » Зарубежный

Футбольная легенда Дэвид Бекхэм перенёс экстренную операцию после того, как забытая деталь в его запястье напомнила о себе спустя два десятилетия.

Дэвид Бекхэм
Фото: commons.wikimedia.org by Soccer Aid for Unicef, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Дэвид Бекхэм

Как выяснили врачи, причиной "невыносимой" боли стал титановый винт, установленный после перелома в матче Англия-ЮАР 2003 года — он так и не растворился, как предполагалось.

Виктория Бекхэм опубликовала в Instagram* трогательные кадры: на одном — Дэвид с перевязанной рукой и надписью "Выздоравливай скорее, папочка", на другом — его рука с идентичным браслетом.

Источник Daily Mail уточнил: винт удалили в срочном порядке после внезапного обострения.

Ирония ситуации в том, что инцидент произошёл вскоре после вручения паре рыцарских титулов. Напомним, товарищеский матч в Дурбане 22 года назад едва не завершил карьеру Бекхэма — тогда капитан сборной получил перелом, пытаясь отобрать мяч у соперника. 

* – запрещённая в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией

Уточнения

Сэр Дэ́вид Ро́берт Джо́зеф Бе́кхэм (Бе́кем; англ. David Robert Joseph Beckham, английское произношение: [ˈdeɪvɪd ˈrɒbət ˈdʒəʊzəf ˈbɛkəm]; родился 2 мая 1975, Лондон) — английский футболист, игравший на позиции полузащитника.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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