Неловкий момент превратился в урок профессионализма: во время концерта в казино Skagit Resort обладательница "Грэмми" Лиэнн Раймс ощутила характерный щелчок во рту прямо на середине хита "One Way Ticket".
Как позже объяснила певица в соцсетях, из-за многочисленных стоматологических операций у неё выпал передний зубной мост, заставив артистку экстренно сбежать за кулисы.
"Я услышала этот ужасный звук и поняла — мост слетел! Но шоу должно продолжаться", — прокомментировала Раймс.
Вернувшись на сцену, она откровенно объяснила ситуацию зрителям и продолжила петь, обнаружив неожиданную лингвистическую проблему: "Никогда не задумывалась, сколько в моих песнях звуков F, Th и Sh!".
Инцидент стал вирусным уроком самоиронии. В комментариях под постом певицы в Instagram* фанаты восхищались её реакцией.
Параллель напрашивается с недавним случаем Анны Asti: российская певица на концерте выплюнула осколки виниров, стараясь не шевелить губами до финального поклона.
* – запрещённая в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией.
Маргарет Лиэнн Раймс Сибриан (англ. Margaret LeAnn Rimes Cibrian; род. 28 августа 1982 года) — американская исполнительница в стиле кантри, которая известна тем, что начала серьёзную музыкальную карьеру уже в 11 лет, а в 14 лет выиграла свою первую «Грэмми».
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