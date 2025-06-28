Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хит для зала и дома: почему силовая аэробика стала выбором миллионов
Три буквы, которые перевернут рынок: АвтоВАЗ запускает новую марку коммерческих машин
Клубника с одного уса растёт как на дрожжах: простой приём со стаканчиком спасает даже в жару и засуху
Сжигает калории, гордыню и старую футболку: три упражнения, от которых не уйти
Деликатес с хрустящей корочкой дома: приготовьте настоящее чешское лакомство с уникальным вкусом
Иванка Трамп щегольнула платьем за 787 тысяч рублей на свадьбе миллиардера Безоса
Штрафы и лишение прав за номера без российского флага: что важно знать каждому водителю
Ягоды с дороги могут быть опаснее фастфуда — вот почему
Секретный бойфренд Анастасии Решетовой: модель приоткрыла тайну своей личной жизни

Шоу продолжается: как звезда Грэмми справилась с неожиданной проблемой на сцене

1:16
Шоу-бизнес » Зарубежный

Неловкий момент превратился в урок профессионализма: во время концерта в казино Skagit Resort обладательница "Грэмми" Лиэнн Раймс ощутила характерный щелчок во рту прямо на середине хита "One Way Ticket".

Музыкальный концерт
Фото: Wikipedia by Yvette de Wit, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Музыкальный концерт

Как позже объяснила певица в соцсетях, из-за многочисленных стоматологических операций у неё выпал передний зубной мост, заставив артистку экстренно сбежать за кулисы.

"Я услышала этот ужасный звук и поняла — мост слетел! Но шоу должно продолжаться", — прокомментировала Раймс.

Вернувшись на сцену, она откровенно объяснила ситуацию зрителям и продолжила петь, обнаружив неожиданную лингвистическую проблему: "Никогда не задумывалась, сколько в моих песнях звуков F, Th и Sh!".

Инцидент стал вирусным уроком самоиронии. В комментариях под постом певицы в Instagram* фанаты восхищались её реакцией.

Параллель напрашивается с недавним случаем Анны Asti: российская певица на концерте выплюнула осколки виниров, стараясь не шевелить губами до финального поклона.

* – запрещённая в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией.

Уточнения

Маргарет Лиэнн Раймс Сибриан (англ. Margaret LeAnn Rimes Cibrian; род. 28 августа 1982 года) — американская исполнительница в стиле кантри, которая известна тем, что начала серьёзную музыкальную карьеру уже в 11 лет, а в 14 лет выиграла свою первую «Грэмми».

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть
Домашние животные
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть Аудио 
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2"
Газ
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2" Аудио 
Сорока, которая притворялась собакой: трогательная история из Австралии, покорившая интернет
Домашние животные
Сорока, которая притворялась собакой: трогательная история из Австралии, покорившая интернет Аудио 
Популярное
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени

На стыке тающего севера и исчезающих лесов родился зверь, которого никто не ждал. Его появление — сигнал. Но чего именно?

Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени
Тьма накроет Землю почти на 8 минут: где случится затмение, которого ждали 12 000 лет
Тьма накроет Землю почти на 8 минут: где случится затмение, которого ждали 12 000 лет
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2"
Вы спите рядом с кошкой — а она незаметно укорачивает вам жизнь
Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер В европейских столицах тайно поддерживают позицию Венгрии и Словакии по Украине Любовь Степушова Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
То, что нашли в желудке марлина, перевернуло представления об океане и его законах
Тихо, ядовито, мгновенно: 10 рыб, которые опаснее акулы
Прогулка, после которой собака не может ходить: ошибка, которую совершают почти все владельцы
Прогулка, после которой собака не может ходить: ошибка, которую совершают почти все владельцы
Последние материалы
Сжигает калории, гордыню и старую футболку: три упражнения, от которых не уйти
Деликатес с хрустящей корочкой дома: приготовьте настоящее чешское лакомство с уникальным вкусом
Иванка Трамп щегольнула платьем за 787 тысяч рублей на свадьбе миллиардера Безоса
Штрафы и лишение прав за номера без российского флага: что важно знать каждому водителю
Ягоды с дороги могут быть опаснее фастфуда — вот почему
Секретный бойфренд Анастасии Решетовой: модель приоткрыла тайну своей личной жизни
Теперь каждый может владеть SpaceX: началась продажа акций через блокчейн
Вещества в специях могут восстановить память — доказано на модели Альцгеймера
Маленькая прихожая, большой беспорядок? Есть простое решение
Природный водород: что скрывает новый энергетический прорыв
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

IntersectionObserver) -->