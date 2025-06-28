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Пять потерь за два месяца: почему Гуф не смог проститься с Пашей Техником

1:03
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) объяснил болезненное решение не присутствовать на похоронах коллеги Паши Техника.

Паша Техник
Фото: ВКонтакте / Паша Техник by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Паша Техник

В эфире YouTube-шоу "Вписка" 45-летний артист признался: за последние два месяца он потерял пять близких людей — от инфарктов, инсультов и онкологии.

"На каждые похороны не могу ездить — это происходит слишком часто", — прокомментировал Гуф своё отсутствие на церемонии прощания с Техником, скончавшимся 5 апреля от септического шока после отравления в Таиланде.

Позже сын рэпера от Айзы напрямую спросил отца о причине.

Контрастным фоном прозвучало заявление о трезвости: "От тяжёлых наркотиков не осталось болячек — я вылечился. Сейчас два коктейля — и спать: прежнего безумия нет".

Гуф подчеркнул новое отношение к жизни, противопоставляя его трагическим обстоятельствам смерти Техника, которого три дня не могли госпитализировать в критическом состоянии.

Уточнения

Гуф (настоящее имя — Алексе́й Серге́евич Долма́тов; род. 23 сентября 1979, Москва) — российский рэпер, сооснователь и участник группы CENTR. 

Па́ша Те́хник (настоящее имя — Па́вел Никола́евич И́влев; 1 июля 1984, Москва, СССР — 5 апреля 2025, Пхукет, Таиланд) — российский рэпер, автор текстов, битмейкер, музыкальный продюсер и шоумен.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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