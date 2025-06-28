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Мартынов о дружбе с Хилькевич после Универа: Артур ревновал к нашим поцелуям в кадре

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Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Александр Мартынов, звезда "Универа", раскрыл секрет многолетней дружбы с Анной Хилькевич.

Анна Хилькевич
Фото: Telegram by Telegram-канал Анны Хилькевич, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анна Хилькевич

Несмотря на страстный экранный роман ботана Валентина и красавицы Маши Беловой, в жизни актёры сохранили тёплые платонические отношения.

"Мы сразу нашли человеческий контакт, и 15 лет спустя эта связь остаётся взаимообогащающей", — признался Мартынов в интервью WomanHit.

Он нередко гостит у Хилькевич и её мужа Артура Волкова, но так было не всегда.

Оказалось, экранные поцелуи стали испытанием для семей: "Артур поначалу ревновал, но со временем смирился. Моя жена Мария тоже переживала — особенно из-за армии фанаток, жаждущих фото с "Валентином"".

Актёр подчеркнул, что супруга в итоге приняла правила игры, осознав, что внимание поклонников — неизбежная часть актёрской профессии.

Уточнения

Анна Алекса́ндровна Хильке́вич (род. 15 октября 1986, Ленинград) — российская актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, телеведущая. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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