Обманула меня: Виктория Боня пожаловалась на 13-летнюю дочь, скрывшую возраст избранника

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

45-летняя Виктория Боня столкнулась с непростыми аспектами воспитания дочери-подростка. Во время каникул 13-летняя Анджелина шокировала мать взрослым поведением.

Фото: commons.wikimedia.org by Gilzetbase, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Виктория Боня

Боня раскрыла в блоге: дочь обманула её насчёт возраста нового парня.

"Сначала сказала, что ему 14, но по выражению лица я поняла — лжёт. Оказалось, парню 16!" — заявила телеведущая.

Для сокрытия отношений Анджелина блокирует избранника в соцсетях матери.

Конфликт усугубляется финансовыми привычками девочки, воспитанной в роскоши. Ранее Боня жаловалась: дочь требует до 100 евро (9 тыс. рублей) ежедневно, привыкнув к безграничным тратам в особняке отца.

Ключевой фон — многомиллионное наследство. Алекс Смерфит, владелец европейского гиганта упаковочной индустрии Smurfit Kappa Group, обеспечит дочери состояние. Это объясняет как её уверенность, так и тревоги Бони: "Она ведёт себя как взрослая, но ей всего 13!"

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель, блогер, актриса, спортсмен.



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