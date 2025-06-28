Дочь Успенской объяснила скандальную фразу сходить с ума — приятно: не поняли суть

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Татьяна Плаксина, 35-летняя дочь Любови Успенской, решила пояснить свои спорные слова о "приятном безумии".

Фото: instagram.com by личный аккаунт Татьяны Плаксиной в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Татьяна Плаксина

После волны непонимания она уточнила в соцсетях: речь не о душевной болезни.

"Людей затриггерило выражение. Сходить с ума — значит выйти за грани возможного, а не болеть психологически", — оправдалась Плаксина.

Она привела примеры: влюблённость или сильное расстройство.

Наследница королевы шансона призвала не трактовать её слова буквально. "Каждый из нас так делает ежедневно. Прежде чем осуждать — подумайте о контексте", — заключила дочь Успенской, напомнив о важности вдумчивого восприятия информации.

Недавно дочь Успенской пожелала своим подписчикам "сойти с ума", так как, по её мнению, это позволяет выйти за рамки и познать новые грани себя.

Уточнения

Любо́вь За́лмановна Успе́нская (урождённая Си́цкер; род. 24 февраля 1954, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская и российская исполнительница городских романсов и русского шансона.



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