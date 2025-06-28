Муж Саши Митрошиной впервые объяснил, почему вмешался в дела блогерши: неожиданный поворот

Тимур Кошкаров, супруг блогерши Саши Митрошиной, впервые детально объяснил причины своего вмешательства в её бизнес.

Фото: Вктонтакте / Александра Митрошина / Продажи и продвижение by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Александра Митрошина

В посте для подписчиков Instagram* он опроверг слухи о создании финансовых схем.

Кошкаров подчеркнул: Митрошину задержали не за налоговые нарушения, а по статье о легализации средств. Летом 2024 года финансовый директор предупредил о неминуемом кассовом разрыве к зиме.

"Саша только выплатила 200 миллионов рублей штрафов, и тут новый удар. Предложил помощь как любой адекватный мужчина. Когда углубился в дела — был в шоке", — признался Тимур.

Совместными усилиями тогда удалось избежать коллапса.

Сейчас Кошкаров управляет всеми активами жены. "Блог — наш основной доход, а обязательств меньше не стало. Буду запускать продукты и её, и свои", — пояснил он.

Напомним, следствие считает, что Митрошина легализовала 127 млн рублей через сделки с недвижимостью.

* - запрещённая в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией

Уточнения

Алекса́ндра Алекса́ндровна Митро́шина (род. 27 июня 1994, Петрозаводск), известная также как «Ма́терь Бло́жья», — российская Instagram-блогер, ведущая курсы раскрутки в социальных сетях.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.