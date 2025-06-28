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Муж Саши Митрошиной впервые объяснил, почему вмешался в дела блогерши: неожиданный поворот

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Тимур Кошкаров, супруг блогерши Саши Митрошиной, впервые детально объяснил причины своего вмешательства в её бизнес.

Александра Митрошина
Фото: Вктонтакте / Александра Митрошина / Продажи и продвижение by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Александра Митрошина

В посте для подписчиков Instagram* он опроверг слухи о создании финансовых схем.

Кошкаров подчеркнул: Митрошину задержали не за налоговые нарушения, а по статье о легализации средств. Летом 2024 года финансовый директор предупредил о неминуемом кассовом разрыве к зиме.

"Саша только выплатила 200 миллионов рублей штрафов, и тут новый удар. Предложил помощь как любой адекватный мужчина. Когда углубился в дела — был в шоке", — признался Тимур.

Совместными усилиями тогда удалось избежать коллапса.

Сейчас Кошкаров управляет всеми активами жены. "Блог — наш основной доход, а обязательств меньше не стало. Буду запускать продукты и её, и свои", — пояснил он.

Напомним, следствие считает, что Митрошина легализовала 127 млн рублей через сделки с недвижимостью.

* - запрещённая в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией

Уточнения

Алекса́ндра Алекса́ндровна Митро́шина (род. 27 июня 1994, Петрозаводск), известная также как «Ма́терь Бло́жья», — российская Instagram-блогер, ведущая курсы раскрутки в социальных сетях.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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