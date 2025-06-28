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Канье Уэст платит за каждый выход в свет: как Бьянка Цензори превратила контроль в прибыль

1:07
Шоу-бизнес » Зарубежный

Финансовые механизмы скандальных образов Бьянки Цензори раскрыты: Канье Уэст платит жене за каждый откровенный выход в свет, сообщает The Sun.

Канье Уэст
Фото: flickr.com by Peter Hutchins, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Канье Уэст

За последнее появление в бикини она получила 100 тыс. долларов, а прозрачный наряд на "Грэмми-2025" обошёлся рэперу в 120 тыс. долларов (почти 10 млн рублей).

Система выплат стала компромиссом после того, как Бьянка отказалась от слишком откровенного наряда по требованию мужа.

За время брака она заработала около 3 млн долларов (235 млн рублей), следуя принципу "женской математики": "Мои деньги — мои, его деньги — наши".

Хотя Уэст сохраняет тотальный контроль над её гардеробом, Цензори превратила ситуацию в прибыльную схему. Инсайдеры подчёркивают: попытки Ким Кардашьян "спасти" Бьянку были напрасны — та полностью осознаёт выгоду договорённостей. При возможном разводе 29-летняя дизайнер не останется без средств.

Уточнения

Йе (англ  Ye; при рождении Ка́нье Ома́ри Уэ́ст; англ. Kanye Omari West; род. 8 июня 1977[…], Атланта, Джорджия), более известный под бывшим юридическим именем Канье Уэст, — американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссёр, бывший долларовый миллиардер и дизайнер.

Бьянка Цензори (англ. Bianca Censori, род. 5 января 1995, Мельбурн, Австралия) — австралийская фотомодель и архитектор, жена рэпера Канье Уэста.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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