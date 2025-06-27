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Легендарная резиденция Пугачёвой снимается с продажи: что решила певица?

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Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Алла Пугачёва совершила неожиданный разворот в судьбе своего легендарного поместья в Солнечногорске.

Алла Пугачева
Фото: newlookmedia.ru by Новый Взгляд, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Алла Пугачева

По данным Telegram-канала Mash, певица окончательно сняла объект с продажи после месяцев изнурительных переговоров и теперь переключилась на арендную стратегию.

Причина решения — глубокая усталость от постоянного снижения цены на 5-10 млн рублей и потоков критики в адрес ремонтных работ.

Вместо продолжения торгов семья Пугачёвой выбрала стабильный доход: уникальная резиденция будет сдаваться за 700 тысяч рублей ежемесячно.

На территории поместья ждут арендаторов особняк с камином и лифтом, частный пирс на берегу водоёма, бильярдная, кинозал, а также спортивные и детские площадки. 

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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