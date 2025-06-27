Тодоренко и Топалов раскрыли пол третьего ребёнка: Влад счастлив!

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Регина Тодоренко и Влад Топалов наконец раскрыли главную интригу своей беременности. В прямом эфире RU. TV ведущая со слезами объявила: супруги ждут мальчика.

Фото: commons.wikimedia.org by #СПОЁМ Блог, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Регина Тодоренко

Она отметила, что музыкант невероятно счастлив — он с первого дня беременности отмечал, что хочет "ещё одного пацана".

Пара специально сохраняла тайну несколько недель, чтобы сделать громкое признание на телеканале.

Несмотря на радость, Регина уже заглядывает в будущее: "Мечтаю о четвёртом ребёнке — вдруг заплету косички? Но сейчас я безумно счастлива нашим "подрядом"".

Напомним, это третьи роды для пары: у них подрастают 6-летний Михаил и двухлетний Мирослав.

Уточнения

Реги́на Петро́вна Тодоре́нко (укр. Регіна Петрівна Тодоренко; род. 14 июня 1990, Одесса) — украинская телеведущая, актриса, певица и блогер.



Владисла́в Миха́йлович (Влад) Топа́лов (род. 25 октября 1985, Москва, СССР) — российский поп-R&B-певец, танцор, актёр и бизнесмен.



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