Дело не в ожогах: Юрий Лоза раскрыл истинную причину проблем со здоровьем Киркорова — всё гораздо серьёзнее, чем вы думали

1:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Состояние здоровья Филиппа Киркорова стало поводом для обсуждений после его появления на праздновании дня рождения Анны Asti и после неудачного выступления на свадьбе в Ташкенте, куда он был приглашён как артист. В Сети появились предположения о том, что артист не в лучшей форме, связывая это с недавними ожогами, полученными на концерте в Санкт-Петербурге.

Фото: commons.wikimedia.org by Leo Medvedev/Лев Леонидович Медведев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Юрий Лоза

В связи с этим Teleprogramma.org обратилась к Юрию Лозе за комментарием. Певец, не располагая конкретной информацией о здоровье Киркорова, высказал мнение о последствиях хирургических вмешательств. Лоза подчеркнул, что организм не может не реагировать на подобные процедуры, особенно учитывая, что Киркоров сам открыто говорил о пластических операциях.

Лоза уверен, что лучший способ избавиться от лишнего жира — это не срезать его, а правильно питаться и включить в свой распорядок дня физические нагрузки, например, аэробику.

"Ну вот смотрите. Если вы срезаете живот, то убираете жировые клетки. Их у человека определённое количество. Живот — это лишняя вода в тех же самых клетках, лишний жир. Уберите этот жир — и всё! А клетки должны остаться на месте. Понимаете, природу не обманешь. Если она создала организм с определённым количеством ингредиентов, клеток, то убирать их не стоит. Если вы хотите приводить себя в порядок, то не через хирургию, а через образ жизни, много не ешьте, поддерживайте физическую форму", — заявил Лоза.

Уточнения

Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик, блогер.



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