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Татьяна Брухунова раскрыла секрет своих ежегодных поездок: куда она отправляется за благодатью?

1:00
Шоу-бизнес

Татьяна Брухунова не упустила возможности вырваться из столичной суеты. Недавно утром, пока Евгений Петросян и дети спали, она в компании близких подруг отправилась в паломническую поездку в Нижегородскую область, а именно в Серафимо-Дивеевский монастырь.

Серафимо-Дивеевский монастырь
Фото: commons.wikimedia.org by Liora137, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Серафимо-Дивеевский монастырь

В своих социальных сетях Татьяна объяснила выбор направления: ежегодное посещение Дивеево стало для неё своего рода традицией, способом подпитать душу в местах, наполненных благодатью. Брухунова призналась, что для неё это не просто поездка, а зов души.

"Интриги на самом деле здесь никакой нет. Мы едем с девочками в Дивеево. Как правило, мы выбираемся раз в год, иногда пореже — зависит от сложившихся обстоятельств. Этим летом решено было снова ехать в Дивеево. Совершенно благостные места, тянет туда душу. А душе отказывать нельзя", — поделилась она в соцсетях.

Уточнения

Диве́ево (рус. дореф. Дивѣево) — село в Нижегородской области, административный центр Дивеевского района и Дивеевского сельсовета.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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