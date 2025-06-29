Татьяна Брухунова раскрыла секрет своих ежегодных поездок: куда она отправляется за благодатью?

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Татьяна Брухунова не упустила возможности вырваться из столичной суеты. Недавно утром, пока Евгений Петросян и дети спали, она в компании близких подруг отправилась в паломническую поездку в Нижегородскую область, а именно в Серафимо-Дивеевский монастырь.

Фото: commons.wikimedia.org by Liora137, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Серафимо-Дивеевский монастырь

В своих социальных сетях Татьяна объяснила выбор направления: ежегодное посещение Дивеево стало для неё своего рода традицией, способом подпитать душу в местах, наполненных благодатью. Брухунова призналась, что для неё это не просто поездка, а зов души.

"Интриги на самом деле здесь никакой нет. Мы едем с девочками в Дивеево. Как правило, мы выбираемся раз в год, иногда пореже — зависит от сложившихся обстоятельств. Этим летом решено было снова ехать в Дивеево. Совершенно благостные места, тянет туда душу. А душе отказывать нельзя", — поделилась она в соцсетях.

Уточнения

Диве́ево (рус. дореф. Дивѣево) — село в Нижегородской области, административный центр Дивеевского района и Дивеевского сельсовета.



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