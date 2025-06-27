История любви с препятствиями: почему Кэти Перри и Орландо Блум не поженились

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Пандемия стала роковым препятствием для свадьбы Кэти Перри и Орландо Блума, сообщает Daily Mail со ссылкой на инсайдеров.

Фото: commons.wikimedia.org by Kevin Payravi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Орландо Блум и Кэти Перри

Пара, обручившаяся в 2019-м, планировала церемонию сразу после помолвки.

"Кэти ждала ребёнка и мечтала о свадьбе с животиком. Но COVID перечеркнул все планы", — пояснил источник.

Позднее звёздам не удалось возобновить подготовку.

Отношения прошли через испытания: расставание в 2017-м, возобновление романа, рождение дочери Дэйзи в августе 2020. Слухи о тайной свадьбе тогда опровергли.

На фоне недавнего расставания этот контекст выглядит особенно драматично. Окружение подтверждает: решение о разрыве созрело давно из-за накопившихся противоречий, хотя пара сохранила дружеское общение.

Официальных заявлений от Перри (сейчас на гастролях) и Блума пока нет.

Уточнения

Кэ́трин Эли́забет Ха́дсон (англ. Katheryn Elizabeth Hudson), более известная как Кэ́ти Пе́рри (англ. Katy Perry; род. 25 октября 1984, Санта-Барбара, Калифорния), — американская певица, композитор, автор песен, актриса, посол доброй воли ООН.





Орла́ндо Джо́натан Бла́нчард Блум (англ. Orlando Jonathan Blanchard Bloom, род. 13 января 1977, Кентербери) — британский киноактёр.



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