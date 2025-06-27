Устроил цифровой шторм: Джастин Бибер напугал фанатов неоднозначным поведением в соцсетях

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Джастин Бибер спровоцировал волну обсуждений радикальной сменой цифрового образа. Певец за сутки выложил 12 постов в Instagram* и сменил никнейм с полного имени на "lilbieber".

Фото: commons.wikimedia.org by Lou Stejskal, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Джастин Бибер

Причины перевоплощения неясны. Ранее Бибер публиковал фото сына Джека, что породило версии о намёке на появление ребёнка в соцсетях.

При этом изменения в поведении артиста совпали с арестом Шона "Дидди" Комбса — бывшего ментора Бибера. Подростком певец часто бывал на его скандальных Freak Off вечеринках.

Представитель звезды, однако, отрицает травматизацию, но фанаты требуют прозрачности.

Тревогу усилило замкнутое поведение Бибера: он редко появляется на публике, демонстрирует болезненную худобу. Одни видят крик о помощи, другие — последствия прошлого. Смена имени лишь подлила масла в огонь спекуляций.

* - запрещённая в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией

Уточнения

Джа́стин Дрю Би́бер (англ. Justin Drew Bieber; род. 1 марта 1994[…], Лондон, Онтарио, Канада) — канадский поп-R&B-певец, автор песен, музыкант, актёр.





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