Да это позор! Экс-участник Дома-2 раскритиковал Бородину за поведение перед свадьбой

Экс-участник "Дома-2" Май Абрикосов в своём Telegram-канале устроил жёсткий разбор предсвадебного поведения Ксении Бородиной.
Поводом стали откровенные фото телеведущей в корсете, чулках с подвязками и прозрачном халате, опубликованные накануне церемонии.
"Смысл надевать свадебное платье, если ты с утра выставила себя в исподнем на 20 млн подписчиков? Женщина средних лет, мать двух дочерей — в трусах! Раньше этого стыдились. Это позор!" — заявил блогер.
Абрикосов также раскритиковал выбор белого платья, традиционно символизирующего чистоту, для третьего брака. Он усомнился в позиции Николая Сердюкова: "Коля в этой семье не имеет слова, иначе не допустил бы".
Особое беспокойство вызвали возможные последствия для детей — он уверен, что над дочерьми Бородиной будут издеваться, высмеивая маму в трусах.
Завершая тираду, Абрикосов назвал Бородину "эротической моделью" и задал риторический вопрос о грани между порядочностью и пошлостью.
Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урождённая — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса, диджей и менеджер.
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