Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кажется, что растут нормально, а урожай слабый? Баклажаны требуют особой подкормки перед посадкой
Молоко или его растительные альтернативы: что действительно полезно для вашего организма
Мораторий на гражданство: единственный способ спасти Россию
Не может вести прежний образ жизни: раскрыты подробности состояния Киркорова после ожога
Летний хит: цукини, фаршированные тунцом, покорят ваше сердце
Когда скидки не спасают: иностранцы в Китае теряют место под солнцем
Греческие власти делают ставку на 13-часовой рабочий день: что это значит для страны
Экономия или беда? Почему покупка б/у мебели может привести к вашему худшему кошмару
Новые лидеры среди прибрежных направлений Великобритании — этот уголок Англии стал туристическим хитом года

Да это позор! Экс-участник Дома-2 раскритиковал Бородину за поведение перед свадьбой

1:10
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Экс-участник "Дома-2" Май Абрикосов в своём Telegram-канале устроил жёсткий разбор предсвадебного поведения Ксении Бородиной.

Ксения Бородина
Фото: instagram.com by личный аккаунт Ксении Бородиной в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ксения Бородина

Поводом стали откровенные фото телеведущей в корсете, чулках с подвязками и прозрачном халате, опубликованные накануне церемонии.

"Смысл надевать свадебное платье, если ты с утра выставила себя в исподнем на 20 млн подписчиков? Женщина средних лет, мать двух дочерей — в трусах! Раньше этого стыдились. Это позор!" — заявил блогер.

Абрикосов также раскритиковал выбор белого платья, традиционно символизирующего чистоту, для третьего брака. Он усомнился в позиции Николая Сердюкова: "Коля в этой семье не имеет слова, иначе не допустил бы".

Особое беспокойство вызвали возможные последствия для детей — он уверен, что над дочерьми Бородиной будут издеваться, высмеивая маму в трусах.

Завершая тираду, Абрикосов назвал Бородину "эротической моделью" и задал риторический вопрос о грани между порядочностью и пошлостью.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урождённая — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса, диджей и менеджер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Лето без стеснения: убираем трещины на пятках с помощью этих простых домашних трюков
Красота и стиль
Лето без стеснения: убираем трещины на пятках с помощью этих простых домашних трюков Аудио 
Полезнее лосося и без запаха — рыба, которую советуют тем, у кого проблемы с сердцем
Еда и рецепты
Полезнее лосося и без запаха — рыба, которую советуют тем, у кого проблемы с сердцем Аудио 
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени
Домашние животные
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени Аудио 
Популярное
Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно

Могут ли волки и лисы дать потомство? Учёные объясняют, почему такой гибрид невозможен, и разбирают редкие случаи скрещивания собак с другими видами.

Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени
Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер В европейских столицах тайно поддерживают позицию Венгрии и Словакии по Украине Любовь Степушова Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Эти огурцы просят все, кто пробует: закатка, которая стала семейной легендой
Их выпустили ради эксперимента — а получили пищевую революцию и экологическую войну
Мелочи в поведении, которые говорят о высоком уровне водительского мастерства
Мелочи в поведении, которые говорят о высоком уровне водительского мастерства
Последние материалы
Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует
Риск в каждом платеже: эксперт рассказал, почему безопасного счёта не существует
Иосиф Пригожин не сдержался: что он сказал о певце Шарлоте, который сжёг паспорт
Кардиолог шокировал: эти 10 продуктов разрушают сердце, хотя считаются полезными
Вскрылась цена знаний: во сколько обходится золотое образование детей Пугачёвой за границей
Тайна жизни Евгения Петросяна: что скрывает его элитная недвижимость в центре Москвы?
Проверка АКПП без сервиса: это может сделать даже новичок
Отцы получат до 3 месяцев отпуска — в Госдуму внесли резонансное предложение
Солнце гладит, а потом жжёт: что забывают сделать 9 из 10 в жару
Этот ритуал под яблоней превращает засуху в сладость — звучит странно, но работает
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.