Да это позор! Экс-участник Дома-2 раскритиковал Бородину за поведение перед свадьбой

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Экс-участник "Дома-2" Май Абрикосов в своём Telegram-канале устроил жёсткий разбор предсвадебного поведения Ксении Бородиной.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Ксении Бородиной в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ксения Бородина

Поводом стали откровенные фото телеведущей в корсете, чулках с подвязками и прозрачном халате, опубликованные накануне церемонии.

"Смысл надевать свадебное платье, если ты с утра выставила себя в исподнем на 20 млн подписчиков? Женщина средних лет, мать двух дочерей — в трусах! Раньше этого стыдились. Это позор!" — заявил блогер.

Абрикосов также раскритиковал выбор белого платья, традиционно символизирующего чистоту, для третьего брака. Он усомнился в позиции Николая Сердюкова: "Коля в этой семье не имеет слова, иначе не допустил бы".

Особое беспокойство вызвали возможные последствия для детей — он уверен, что над дочерьми Бородиной будут издеваться, высмеивая маму в трусах.

Завершая тираду, Абрикосов назвал Бородину "эротической моделью" и задал риторический вопрос о грани между порядочностью и пошлостью.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урождённая — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса, диджей и менеджер.



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