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Виктория Боня раскрыла главный секрет воспитания 13-летней дочери: вот что она переняла у своей мамы

1:01
Шоу-бизнес

Виктория Боня поделилась секретами воспитания дочери Анджелины, которой сейчас 13 лет. В своём Telegram-канале она рассказала, что придерживается принципов, усвоенных от собственной матери. Модель восхищается тем, как свободно проявляется её дочь, и стремится создать для неё атмосферу, где нет места страху и чужим ожиданиям.

Виктория Боня
Фото: commons.wikimedia.org by Gilzetbase, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Виктория Боня

Боня подчёркивает, что свобода в её понимании — это не вседозволенность, а скорее бережное направление, когда родитель не навязывает ребёнку свой путь, а помогает ему найти себя. Виктория вспоминает, как в подростковом возрасте её мама поступала именно так, и благодарит её за такое правильное отношение.

"Знаете, в подростковом возрасте моя мама не загоняла меня в рамки. Она позволила мне быть собой с поисками себя, ошибками, взлётами. И это, пожалуй, был самый ценный подарок, который она могла мне дать", — сказала Боня.

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель, блогер, актриса, спортсмен.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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