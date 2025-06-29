Виктория Боня раскрыла главный секрет воспитания 13-летней дочери: вот что она переняла у своей мамы

Виктория Боня поделилась секретами воспитания дочери Анджелины, которой сейчас 13 лет. В своём Telegram-канале она рассказала, что придерживается принципов, усвоенных от собственной матери. Модель восхищается тем, как свободно проявляется её дочь, и стремится создать для неё атмосферу, где нет места страху и чужим ожиданиям.
Боня подчёркивает, что свобода в её понимании — это не вседозволенность, а скорее бережное направление, когда родитель не навязывает ребёнку свой путь, а помогает ему найти себя. Виктория вспоминает, как в подростковом возрасте её мама поступала именно так, и благодарит её за такое правильное отношение.
"Знаете, в подростковом возрасте моя мама не загоняла меня в рамки. Она позволила мне быть собой с поисками себя, ошибками, взлётами. И это, пожалуй, был самый ценный подарок, который она могла мне дать", — сказала Боня.
Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель, блогер, актриса, спортсмен.
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