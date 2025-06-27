Вскрылась цена знаний: во сколько обходится золотое образование детей Пугачёвой за границей

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Народная артистка СССР Алла Пугачёва инвестирует в образование детей значительные суммы — Лиза и Гарри Галкины посещают престижную школу American Academy Limassol.

Фото: newlookmedia.ru by Новый Взгляд, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Алла Пугачева

Годовое обучение одного ребёнка стоит 25 тысяч евро (около 2,29 млн рублей). Таким образом, общие расходы Примадонны на образование детей достигают 4,5 млн рублей ежегодно.

По окончании школы дети получат аттестат Кипра и международные сертификаты, позволяющие поступить в зарубежные высшие учебные заведения.

По данным местных форумов, Пугачёва рассматривает переход на программу IB (международного бакалавриата). При этом пользователи отмечают: дети успешно совмещают очное обучение с дополнительными онлайн-занятиями.

"Её дети учатся легко и хорошо, несмотря на двойную нагрузку", — цитирует kp.ru комментарий одной из матерей учащихся.

Школа в Лимассоле считается одним из самых дорогих и престижных учебных заведений острова.

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.



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