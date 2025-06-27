Потеря 12 кг и новый образ жизни: как актриса Яковлева справляется с неожиданной болезнью

Народная артистка РФ Алёна Яковлева в подкасте "Сорян, это подкаст" рассказала о тяжёлом периоде здоровья.
Актрису экстренно госпитализировали в Институт Склифосовского с подозрением на аппендицит прямо перед спектаклем.
Диагноз оказался неожиданным: "Выяснилось — дивертикулёз. Лечится только диетами: ни овощей, ни фруктов", — пояснила Яковлева. На фоне болезни она потеряла 12 кг, сев на жёсткий рацион.
Вторым ударом стал гипервентиляционный синдром.
"Ты задыхаешься постоянно, не можешь добрать воздуха", — описала актриса симптомы ГВС.
Приступ случился на гастролях после месяцев скрытого воспаления.
Яковлева связала состояние с психоэмоциональным выгоранием: "Психиатры сказали: нельзя столько работать". Она отменила гастроли, полностью пересмотрев образ жизни — бросила курить (пачка в день) и отказалась от вина.
Алёна (до 1989 — Еле́на) Ю́рьевна Я́ковлева (род. 2 июня 1961, Москва) — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РФ (2008).
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