Божественная энергия иссякает: Прохор Шаляпин раскрыл правду о своём состоянии и принял важное решение

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин, известный своей любовью к приятному и расслабленному образу жизни, поделился с подписчиками в социальных сетях своими мыслями о необходимости отдыха. Исполнитель признался, что чувствует себя уставшим и нуждается в перезагрузке.

Фото: commons.wikimedia.org by Kalendar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Прохор Шаляпин

По словам Шаляпина, он решил не откладывать заботу о себе и запланировал отпуск. Он подчеркнул, что стремится к роскошной и беззаботной жизни и считает отдых важной составляющей для поддержания энергии.

Артист обратился к своим поклонникам с призывом не перетруждаться. Он пошутил, что интенсивная работа негативно сказывается на состоянии кожи, и посоветовал искать простые решения и больше времени уделять отдыху, чтобы наслаждаться жизнью в полной мере.

"Пора спасать свою божественную энергию! Жизнь должна быть роскошной и лёгкой. Поэтому я не стал мучиться с выбором — оформил себе отпуск", — высказался артист.

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.



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