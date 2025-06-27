Беременная Рианна оплакивает потерю: как ушёл её отец

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Беременная Рианна пережила тяжёлую утрату: её отец Рональд Фенти скончался в мае в возрасте 70 лет. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на медицинские документы.

Фото: commons.wikimedia.org by DoD News Features, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Рианна

Причиной смерти стала острая дыхательная недостаточность. Мужчина долгое время боролся с раком поджелудочной железы и другими заболеваниями. В последней госпитализации у него диагностировали пневмонию и некроз канальцев почек.

Рианна успела попрощаться с отцом. За три дня до смерти, 28 мая, она вместе с братом Раджадом навестила Фенти в клинике Cedars-Sinai. Ранее источники называли причиной ухода "непродолжительную болезнь".

Несмотря на развод с матерью певицы, когда Рианне было 14 лет, Фенти восстановил отношения с дочерью в последние годы. Он часто публиковал их совместные фото, поддерживал её связь с A$AP Rocky и гордился внуками.

Уточнения

Риа́нна (англ. Rihanna; полное имя — Ро́бин Риа́нна Фе́нти (англ. Robyn Rihanna Fenty); род. 20 февраля 1988[…], Сент-Мишель, Барбадос) — барбадосская певица, музыкальный продюсер, модный дизайнер, филантроп, актриса кино, телевидения и озвучивания.





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