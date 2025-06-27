Эпоха перемен: Анна Винтур покидает пост главреда Vogue США, сохраняя глобальную власть

Революция в глянцевом мире: Анна Винтур покидает пост главного редактора американского Vogue. Об этом сообщает Business of Fashion со ссылкой на внутреннее объявление для сотрудников.
Её место займёт новый "руководитель редакционного контента". Эта структура уже работает в международных изданиях Vogue. Ключевое изменение: назначенец будет подчиняться непосредственно Винтур.
Винтур сохраняет беспрецедентное влияние. Она остаётся глобальным редакционным директором Vogue и куратором почти всех изданий Condé Nast (кроме New Yorker). О полноценном уходе речи не идёт.
Перемены позволят иконе моды равномернее распределять время между проектами. Винтур возглавляла американский Vogue с 1988 года, став одной из самых влиятельных фигур индустрии и поп-культурным символом благодаря фильму "Дьявол носит Prada".
Дама Анна Винтур (англ. Anna Wintour, род. 3 ноября 1949, Лондон) — британская журналистка, главный редактор американского издания журнала Vogue с 1988 по 2025 год.
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