Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Один простой овощ — и даже сухая говядина волшебным образом превращается в сочную котлету мечты
Пустая грядка? Это не каприз погоды, а типичная ошибка с семенами
Еврейское наследие в сердце Италии: Маленький Иерусалим — деревня, в которую захочется возвращаться снова и снова
Врачей не хватает — с осени фельдшеры и акушерки будут принимать пациентов
Тодоренко и Топалов знают пол третьего ребёнка: фанаты заинтригованы
Сухая Атакама утонула в снегу — редкое явление застало всех врасплох
Батарея электромобиля — вот сколько лет она на самом деле служит
ВСУ притихли у границы, но военкоры предупреждают — это лишь начало
Даже мамонту было страшно: как хищники эпохи льда превращали гигантов в ужин

Эпоха перемен: Анна Винтур покидает пост главреда Vogue США, сохраняя глобальную власть

1:00
Шоу-бизнес » Зарубежный

Революция в глянцевом мире: Анна Винтур покидает пост главного редактора американского Vogue. Об этом сообщает Business of Fashion со ссылкой на внутреннее объявление для сотрудников.

Анна Винтур
Фото: commons.wikimedia.org by Myleskalus, Cropped and color-corrected by Daniel Case prior to upload, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Анна Винтур

Её место займёт новый "руководитель редакционного контента". Эта структура уже работает в международных изданиях Vogue. Ключевое изменение: назначенец будет подчиняться непосредственно Винтур.

Винтур сохраняет беспрецедентное влияние. Она остаётся глобальным редакционным директором Vogue и куратором почти всех изданий Condé Nast (кроме New Yorker). О полноценном уходе речи не идёт.

Перемены позволят иконе моды равномернее распределять время между проектами. Винтур возглавляла американский Vogue с 1988 года, став одной из самых влиятельных фигур индустрии и поп-культурным символом благодаря фильму "Дьявол носит Prada". 

Уточнения

Дама Анна Винтур (англ. Anna Wintour, род. 3 ноября 1949, Лондон) — британская журналистка, главный редактор американского издания журнала Vogue с 1988 по 2025 год.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Наука и техника
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду Аудио 
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени
Домашние животные
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени Аудио 
Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно
Домашние животные
Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно Аудио 
Популярное
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть

Оказались лицом к лицу с медведем? Не паниковать — главное. Рассказываем, как вести себя в лесу, чтобы всё закончилось без драм и селфи на грани.

Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть
Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно
Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени
Секретные бомбардировки: что на самом деле произошло в Натанзе 21 июня Юрий Бочаров Барселона взбунтовалась против туризма: за баннерами и пистолетами скрывается куда большее Игорь Буккер Сводка с фронта: Украина лишилась Шевченковского литиевого меторождения Любовь Степушова
Их выпустили ради эксперимента — а получили пищевую революцию и экологическую войну
Эти огурцы просят все, кто пробует: закатка, которая стала семейной легендой
Мелочи в поведении, которые говорят о высоком уровне водительского мастерства
Мелочи в поведении, которые говорят о высоком уровне водительского мастерства
Последние материалы
Президент Франции проспал саммит: Макрон опоздал и шокировал видом
Въезд и съезд с кольцевой развязки: как правильно использовать поворотники и избежать ошибок
Худеют ложками: метод, который разрушает культ голода
Ты точно делаешь это неправильно: что не так с тем, как ты вешаешь бумагу
Казахстанские дзюдоисты поднялись в мировой рейтинг — кто обошёл олимпийцев
Без одежды кажется легче — но ночью тело страдает сильнее
Загадочная Магулиана: почему эта высокогорная деревня стала настоящей сокровищницей Греции?
Еврокомиссия будет любой ценой проталкивать инициативу об отказе от российского газа
Доллар под ударом: Путин объявил экономическую войну западной валюте
Одно движение — и весь вкус мяса уходит в слив: секрет идеального стейка начинается не на сковороде
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.