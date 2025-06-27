Эпоха перемен: Анна Винтур покидает пост главреда Vogue США, сохраняя глобальную власть

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Революция в глянцевом мире: Анна Винтур покидает пост главного редактора американского Vogue. Об этом сообщает Business of Fashion со ссылкой на внутреннее объявление для сотрудников.

Фото: commons.wikimedia.org by Myleskalus, Cropped and color-corrected by Daniel Case prior to upload, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Анна Винтур

Её место займёт новый "руководитель редакционного контента". Эта структура уже работает в международных изданиях Vogue. Ключевое изменение: назначенец будет подчиняться непосредственно Винтур.

Винтур сохраняет беспрецедентное влияние. Она остаётся глобальным редакционным директором Vogue и куратором почти всех изданий Condé Nast (кроме New Yorker). О полноценном уходе речи не идёт.

Перемены позволят иконе моды равномернее распределять время между проектами. Винтур возглавляла американский Vogue с 1988 года, став одной из самых влиятельных фигур индустрии и поп-культурным символом благодаря фильму "Дьявол носит Prada".

Уточнения

Дама Анна Винтур (англ. Anna Wintour, род. 3 ноября 1949, Лондон) — британская журналистка, главный редактор американского издания журнала Vogue с 1988 по 2025 год.



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