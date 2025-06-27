Стас Пьеха вызвался разобраться с обидчиками Славы: дай адрес!

Стас Пьеха неожиданно предложил помощь певице Славе (Анастасии Сланевской) после её эмоционального поста о предательстве близких.
В комментариях под публикацией артистки в Instagram* он написал: "Кто они, просто дай адрес".
Эта резкая реакция мгновенно собрала сотни откликов. Поклонники прозвали Пьеху "защитником", а некоторые подписчицы в шутку предложили ему "свой адрес".
Сама Слава пока не прокомментировала инициативу коллеги.
Инцидент произошёл на фоне активного творческого периода Славы. Накануне она выложила видео с энергичным выступлением в баре, где продемонстрировала мастерство владения пилоном под свои хиты.
Напомним, в своём посте Слава жаловалась на усталость от предательства и использования со стороны родных людей, но не назвала имён.
* - запрещённая в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ
Стас Пье́ха (полное имя — Станислав Пятрасович Пье́ха, при рождении — Герулис; род. 13 августа 1980, Ленинград, СССР) — российский певец, поэт и телеведущий польского и литовского происхождения.
Сла́ва (настоящее имя — Анастаси́я Влади́мировна Слане́вская, род. 15 мая 1980, Москва) — российская певица, телеведущая, киноактриса, автор песен, лауреат нескольких музыкальных ежегодных премий «Песня года», «Золотой граммофон» и многих других премий.
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