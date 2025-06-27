Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Президент Франции проспал саммит: Макрон опоздал и шокировал видом
Въезд и съезд с кольцевой развязки: как правильно использовать поворотники и избежать ошибок
Худеют ложками: метод, который разрушает культ голода
Ты точно делаешь это неправильно: что не так с тем, как ты вешаешь бумагу
Казахстанские дзюдоисты поднялись в мировой рейтинг — кто обошёл олимпийцев
Без одежды кажется легче — но ночью тело страдает сильнее
Загадочная Магулиана: почему эта высокогорная деревня стала настоящей сокровищницей Греции?
Доллар под ударом: Путин объявил экономическую войну западной валюте
Одно движение — и весь вкус мяса уходит в слив: секрет идеального стейка начинается не на сковороде

Стас Пьеха вызвался разобраться с обидчиками Славы: дай адрес!

1:01
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Стас Пьеха неожиданно предложил помощь певице Славе (Анастасии Сланевской) после её эмоционального поста о предательстве близких.

Стас Пьеха
Фото: commons.wikimedia.org by Mil.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Стас Пьеха

В комментариях под публикацией артистки в Instagram* он написал: "Кто они, просто дай адрес".

Эта резкая реакция мгновенно собрала сотни откликов. Поклонники прозвали Пьеху "защитником", а некоторые подписчицы в шутку предложили ему "свой адрес".

Сама Слава пока не прокомментировала инициативу коллеги.

Инцидент произошёл на фоне активного творческого периода Славы. Накануне она выложила видео с энергичным выступлением в баре, где продемонстрировала мастерство владения пилоном под свои хиты.

Напомним, в своём посте Слава жаловалась на усталость от предательства и использования со стороны родных людей, но не назвала имён.

* - запрещённая в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ

Уточнения

Стас Пье́ха (полное имя — Станислав Пятрасович Пье́ха, при рождении — Герулис; род. 13 августа 1980, Ленинград, СССР) — российский певец, поэт и телеведущий польского и литовского происхождения. 

Сла́ва (настоящее имя — Анастаси́я Влади́мировна Слане́вская, род. 15 мая 1980, Москва) — российская певица, телеведущая, киноактриса, автор песен, лауреат нескольких музыкальных ежегодных премий «Песня года», «Золотой граммофон» и многих других премий. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Было пять великих вымираний — шестое началось незаметно, и виновник уже известен
Наука и техника
Было пять великих вымираний — шестое началось незаметно, и виновник уже известен
Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно
Домашние животные
Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно Аудио 
Вы спите рядом с кошкой — а она незаметно укорачивает вам жизнь
Домашние животные
Вы спите рядом с кошкой — а она незаметно укорачивает вам жизнь Аудио 
Популярное
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть

Оказались лицом к лицу с медведем? Не паниковать — главное. Рассказываем, как вести себя в лесу, чтобы всё закончилось без драм и селфи на грани.

Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть
Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно
Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека
Их выпустили ради эксперимента — а получили пищевую революцию и экологическую войну
Барселона взбунтовалась против туризма: за баннерами и пистолетами скрывается куда большее Игорь Буккер Сводка с фронта: Украина лишилась Шевченковского литиевого меторождения Любовь Степушова Безэкипажные катера против больших мечей: кто выйдет победителем Виктор Пахомов
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени
Мелочи в поведении, которые говорят о высоком уровне водительского мастерства
Эти огурцы просят все, кто пробует: закатка, которая стала семейной легендой
Эти огурцы просят все, кто пробует: закатка, которая стала семейной легендой
Последние материалы
Феномен Сигма-боя: взорвавшие Сеть подростки так и не получили ни копейки за свой хит
Обвисшая кожа на руках? Эти методы сделают кожу гладкой и подтянутой
Без тренажёров и спортзала: простая схема вернёт тонус за неделю
Она делает мужчину стильным — и невидимо опасным
Пробка вина, песок под ногами и маршрут, с которого не захочется уходить
Беспилотник будущего: Thales и Skydweller создали дрон, способный находиться в воздухе месяцами
Вода кристально чистая — но пить её может быть опасно
Кладу яйца сразу в кипяток — и скорлупа сама отлетает: гениальный приём ленивых кулинаров
Классические АКПП уходят с рынка: причины перемен и что ждёт водителей в будущем
Тысячи лет над Землёй звучит голос неба — и только теперь поняли, что это такое
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.