Стас Пьеха вызвался разобраться с обидчиками Славы: дай адрес!

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Стас Пьеха неожиданно предложил помощь певице Славе (Анастасии Сланевской) после её эмоционального поста о предательстве близких.

Фото: commons.wikimedia.org by Mil.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Стас Пьеха

В комментариях под публикацией артистки в Instagram* он написал: "Кто они, просто дай адрес".

Эта резкая реакция мгновенно собрала сотни откликов. Поклонники прозвали Пьеху "защитником", а некоторые подписчицы в шутку предложили ему "свой адрес".

Сама Слава пока не прокомментировала инициативу коллеги.

Инцидент произошёл на фоне активного творческого периода Славы. Накануне она выложила видео с энергичным выступлением в баре, где продемонстрировала мастерство владения пилоном под свои хиты.

Напомним, в своём посте Слава жаловалась на усталость от предательства и использования со стороны родных людей, но не назвала имён.

* - запрещённая в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ

Уточнения

Стас Пье́ха (полное имя — Станислав Пятрасович Пье́ха, при рождении — Герулис; род. 13 августа 1980, Ленинград, СССР) — российский певец, поэт и телеведущий польского и литовского происхождения.



Сла́ва (настоящее имя — Анастаси́я Влади́мировна Слане́вская, род. 15 мая 1980, Москва) — российская певица, телеведущая, киноактриса, автор песен, лауреат нескольких музыкальных ежегодных премий «Песня года», «Золотой граммофон» и многих других премий.



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