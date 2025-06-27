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Отстойное кино: Арнольд Шварценеггер назвал худший фильм франшизы Терминатор

2:26
Шоу-бизнес

Какая часть "Терминатора" оказалась самой провальной? Фанаты спорят об этом годами. Если первые два фильма Джеймса Кэмерона — "Терминатор" (1984) и "Терминатор 2: Судный день" (1991) — считаются классикой научной фантастики, то остальные четыре продолжения вызывают куда меньше восторга. И вот теперь сам Арнольд Шварценеггер, лицо всей франшизы, назвал свою версию самого неудачного фильма.

Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне

И вряд ли вы удивитесь его выбору.

Во время недавнего интервью в шоу Watch What Happens Live с Энди Коэном 77-летний актер и бывший губернатор Калифорнии вспомнил о фильме "Терминатор: Спасение" (2009), в котором он не снимался из-за политической карьеры:

"Я бы сказал, что худшим, вероятно, был номер четыре, потому что это было сделано в то время, когда я был губернатором", — сказал Арни. — "Как можно снимать "Терминатора” без Терминатора? Это не имеет смысла. Это невозможно!"

"Спасение" действительно стал единственным фильмом франшизы, в котором Шварценеггер не участвовал физически. В нем лишь на несколько секунд появляется компьютерная модель его молодого Т-800. Несмотря на участие звезд Кристиана Бэйла и Сэма Уортингтона, фильм собрал меньше, чем ожидалось, и был встречен прохладно как зрителями, так и критиками.

Арни даже в шутку признался, что хотел запретить такие фильмы на законодательном уровне:

"Я сразу же позвонил, — засмеялся он. — Сказал: "Я собираюсь принять закон, запрещающий снимать отстойные фильмы!”"

Франшиза в кризисе

После "Спасения" последовали "Генезис" (2015) и "Темные судьбы" (2019) — оба также получили сдержанные отзывы. Ни один из поздних фильмов не смог повторить успеха оригинальных работ Кэмерона, который, к слову, вернулся в "Темные судьбы" уже как продюсер. Несмотря на амбиции, лента не вызвала массового энтузиазма.

В 2022 году Кэмерон намекал на возможную новую перезагрузку франшизы, подчеркнув, что фокус должен быть сделан на искусственном интеллекте, а не на роботах-убийцах. Но с тех пор новых заявлений о проекте не поступало.

Уточнения

Арно́льд Ало́ис Шварцене́ггер (нем. Arnold Alois Schwarzenegger МФА: , англ. [ˈʃvɑːrtsnɛɡər] или [ˈʃwɔːrtsnɛɡər]; род. 30 июля 1947[…], Таль, Австрия) — американский культурист, предприниматель, киноактёр, продюсер, государственный и политический деятель австрийского происхождения.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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