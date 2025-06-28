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Это как рождение: Александр Буйнов раскрыл, будет ли устраивать повторную свадьбу с женой

0:47
Шоу-бизнес

Александр Буйнов развеял слухи о возможной повторной свадьбе с супругой Алёной, с которой он рука об руку идёт уже почти четыре десятилетия. Артист поделился своим мнением в личном Telegram-канале.

Александр Буйнов
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Александр Буйнов

Буйнов признался, что не разделяет популярную тенденцию среди знаменитостей устраивать повторные свадебные церемонии, как, например, сделали Наталья Подольская и Владимир Пресняков. По мнению Буйнова, свадьба — это уникальное и неповторимое событие, которое должно происходить лишь однажды, а заново клясться друг другу в любви и верности не имеет смысла, раз когда-то эти клятвы уже были даны.

"Свадьба — как рождение. Один раз в жизни!" — лаконично выразил свою позицию певец.

Уточнения

Алекса́ндр Никола́евич Буйно́в (род. 24 марта 1950, Москва, СССР) — советский и российский певец, музыкант, композитор, шоумен и киноактёр; народный артист Российской Федерации (2010), народный артист Республики Ингушетия (2004).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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