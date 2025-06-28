Нужно жить здесь и сейчас: Басков дал неожиданный комментарий о поцелуе Киркорова и Бузовой

На недавнем концерте Димы Билана случилось то, что стало темой бурных обсуждений в Сети: Филипп Киркоров и Ольга Бузова шокировали публику своим вызывающим поведением и вызвали волну негодования в обществе.
Коллеги по цеху также не остались в стороне. Николай Басков, комментируя ситуацию для Telegram-канала "Звездач", заявил, что не приветствует подобные методы привлечения внимания. Он подчеркнул важность жизни в настоящем, но отметил, что эпатаж ради хайпа — это не его путь.
"Мы не знаем, чего нам ждать завтра, нужно жить здесь и сейчас, но в то же время чем-то кичиться и пытаться провоцировать людей, только чтобы поймать хайп, — я как-то от этого отошёл", — признался Басков.
Также "золотой голос России" пожелал Киркорову здоровья, косвенно намекая на недавнюю госпитализацию певца.
Никола́й Ви́кторович Ба́сков (при рождении Баско́в; род. 15 октября 1976, Москва, СССР) — российский певец, композитор, телеведущий, киноактёр, педагог, профессор кафедры музыкально-исполнительского искусства МПГУ; народный артист Российской Федерации (2009).
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