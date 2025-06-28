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Певица Слава взорвала соцсети: её слова о близких людях вызвали бурю эмоций

1:14
Шоу-бизнес

Известная певица Слава неожиданно поделилась с поклонниками личной драмой. В своём аккаунте в соцсети она призналась, что устала от нечестного и потребительского отношения со стороны близких людей. Артистка заявила, что больше не намерена мириться с обманом и обидами.

Слава
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слава

В эмоциональном обращении она задалась вопросом, почему некоторые позволяют себе использовать её доброту и причинять боль. Слава призвала обидчиков остановиться, подчеркнув, что её терпение иссякло.

"С чего некоторые близкие мне люди взяли, что можно пользоваться, врать, всячески обижать это, на самом деле, очень хрупкое и ранимое существо?" — заявила Слава.

Подписчики поддержали певицу, выразив сочувствие и понимание. Многие отметили, что предательство близких — особенно болезненный удар. Впрочем, большинство комментариев были посвящены внешности Славы. Поклонники восхищались её красотой, молодостью, женственностью и потрясающей энергетикой, не скупясь на комплименты. Они отмечали шикарную фигуру и талант певицы, называя её потрясающей девушкой.

Уточнения

Сла́ва (настоящее имя — Анастаси́я Влади́мировна Слане́вская, род. 15 мая 1980, Москва) — российская певица, телеведущая, киноактриса, автор песен, лауреат нескольких музыкальных ежегодных премий «Песня года», «Золотой граммофон» и многих других премий.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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