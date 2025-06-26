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Певица Айза о запрете на имена: что она считает нормальным, а что — абсурдом?

1:06
Шоу-бизнес

Певица Айза порассуждала о законопроекте, над которым работает Госдума. Он касается ограничений в выборе имён, которые родители дают своим детям, поскольку сейчас наблюдается тенденция называть новорождённых немыслимыми и фантастическими именами или даже словами, которые обозначают тот или иной предмет.

Айза
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Айза

Айза отметила, что она поддерживает идею о запрете на странные имена, но певица хочет, чтобы это не касалось нормальных иностранных имён, тем более такие имена носят её собственные дети: их зовут Сэм и Элвис.

"Есть какие-то суперабсурдные имена. Допустим, Боруто, Наруто. Это, конечно, странно. Или называть детей предметами. Называть детей иностранными именами, надеюсь, не станут запрещать, потому что у моих детей как раз такие имена, но очень красивые — не смешные, не забавные, не кринжовые. Если закон будет в пределах разумного, то хорошо", — заявила Айза.

Об этом сообщает издание "Абзац".

Уточнения

Айза-Лилуна Хамзатовна Ай (при рождении Айза Хамзатовна Вагапова, впоследствии Долматова и Анохина; род. 10 декабря 1984, Грозный) — бывшая телеведущая, рэп-исполнительница, предпринимательница, бывшая жена рэпера Гуфа.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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