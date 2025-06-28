Тайные разговоры на ПМЭФ: Яна Поплавская разоблачает планы по возвращению Чулпан Хаматовой в Россию

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В кулуарах ПМЭФ обсуждалась возможность возвращения в Россию актрисы Чулпан Хаматовой, уехавшей в Прибалтику. Об этом сообщила Яна Поплавская в своём Telegram-канале, выразив возмущение тем, что "очень важные люди" разрабатывают стратегию по восстановлению репутации покинувшей страну знаменитости.

Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Чулпан Хаматова

По словам Поплавской, вопрос о возвращении Хаматовой и других уехавших звёзд был одним из ключевых на форуме. Актриса призналась, что сделала всё возможное, чтобы противостоять этой тенденции.

Она также посетовала на пассивность общественности, которая ограничивается лишь комментариями в социальных сетях, не предпринимая конкретных действий, таких как отправка обращений в органы власти. По мнению Поплавской, именно эта инертность позволяет подобным инициативам продвигаться.

Уточнения

Я́на Евге́ньевна Попла́вская (род. 28 июня 1967, Москва) — советская и российская актриса театра и кино, теле- и радиоведущая, театральный педагог.



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