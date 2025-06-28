Жасмин раскрыла главный секрет семейного счастья — простые правила, которые работают

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После болезненного развода, вызванного жестоким обращением, Жасмин обрела счастье во втором браке с бизнесменом Иланом Шором. Их союз, длящийся уже почти полтора десятилетия, певица считает примером гармоничных отношений, основанных на нескольких ключевых принципах.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Жасмин

Главным фундаментом их любви является взаимное уважение и открытое общение. Они не боятся делиться друг с другом своими переживаниями, мыслями и чувствами, а также обсуждать сложные вопросы, возникающие в любой семье.

"Для нас очень важна взаимная поддержка как в личных делах, так и в воспитании детей. Мы понимаем, что семейная жизнь — это постоянная работа над отношениями, и стараемся находить время друг для друга несмотря на занятость", — призналась артистка в разговоре с Леди Mail.

Несмотря на занятость Илана, он всегда уделяет время семье. Жасмин также отметила важность поддержания близости, даже когда они находятся далеко друг от друга. Регулярные видеозвонки помогают им оставаться в курсе жизни друг друга. Все праздники они стараются проводить вместе, часто устраивают совместные поездки и просто ищут любую возможность побыть рядом, подчеркнула певица.

Уточнения

Жасми́н (настоящее имя Са́ра Льво́вна Шор, урождённая Манахи́мова, в первом браке Семендуева; род. 12 октября 1977, Дербент, Дагестанская АССР) — российская певица, актриса, телеведущая, фотомодель и дизайнер; заслуженная артистка РФ (2014), заслуженная артистка Дагестана (2009), народная артистка Дагестана (2024).



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