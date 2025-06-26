Секреты воспитания Успенской: что стоит за эпатажем Татьяны Плаксиной — мнение психолога

Татьяна Плаксина, дочь знаменитой певицы Любови Успенской, известна своей неординарностью и эпатажностью. Одно время Татьяна была склонна к саморазрушению и враждовала с матерью, с которой сейчас она поддерживает тёплые отношения. Кроме того, она резко меняла свой имидж и как будто становилась другим человеком. Психолог Марианна Абравитова разобрала личность Плаксиной.

Фото: commons.wikimedia.org by Руслан Гулямов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Любовь Успенская

По мнению Абравитовой, на склад характера и склонности девушки повлияло воспитание Успенской. Психолог отметила, что Плаксина делает всё, чтобы привлечь к себе внимание, поскольку в детстве этого внимания была лишена, но даже потом, когда Успенская начала о ней заботиться, это делалось на камеру. Таким образом материнские чувства превращались в шоу.

Специалист предполагает, что в детстве Татьяна пыталась привлечь к себе внимание чем-то положительным, но такой способ не срабатывал, поэтому она подсознательно начала стремиться к страданиям, веря, что только так можно добиться того, что мать наконец-то о ней вспомнит. Кроме того, Абравитова допускает, что у Плаксиной может быть СДВГ — синдром дефицита внимания и гиперреактивность.

"Такой диагноз может поставить только психиатр либо врач-невролог. Я не берусь ставить такие диагнозы, но это тоже может быть. Представьте, сколько мы не видели и чего мы не знаем, но уже даже то, что мы видели и знаем, говорит о том, что у этого человека не всё в порядке в душе. Возможно, что и в психике, но на это есть специалисты. Если, например, она уже наблюдается или будет обращаться, то, конечно, они разберутся детально и окажут профессиональную помощь", — заключила психолог.

Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Уточнения

Любо́вь За́лмановна Успе́нская (урождённая Си́цкер; род. 24 февраля 1954, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская и российская исполнительница городских романсов и русского шансона.



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