Захар Прилепин раскрыл правду о возвращении Гребенщикова* и Земфиры** в Россию — чего им действительно стоит опасаться?

1:21 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Писатель Захар Прилепин порассуждал об участи иноагентов в том случае, если бы кто-то из них захотел вернуться в Россию. В частности, он коснулся Гребенщикова* (признан иноагентом в РФ) и Земфиры** (признана иноагентом в РФ).

Фото: commons.wikimedia.org by Lumiere2, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Борис Гребенщиков

Прилепин считает, что таким звёздам нечего опасаться: они могут смело возвращаться в Россию и быть уверенными в том, что никто их не посадит в тюрьму, поскольку они не совершили ничего, за что предполагается уголовная ответственность, однако писатель подчеркнул, что ряд ограничений всё же будет действовать.

"Иноагенты не могут зарабатывать деньги на каких-то площадках, не могут давать концерты в определённом формате, но полностью этой возможности они не лишены. Там всё расписано, и никакого тюремного заключения не предполагается. Не надо этого пафоса нагонять на себя", — сказал Захар Прилепин.

Также он рассказал, что раньше очень увлекался творчеством Гребенщикова* и Земфиры** и с удовольствием слушал их песни, однако поменял отношение к этим исполнителям, поскольку их взгляд на политическую ситуацию отличается от его собственного. Прилепин отметил, что больше он никого не слушал из тех музыкантов, кто теперь включён в список иноагентов. Об этом сообщает сайт aif.ru.

Уточнения

Евге́ний Никола́евич (Заха́р) Приле́пин (род. 7 июля 1975, Ильинка, Рязанская область, СССР) — российский политический, общественный и военный деятель, писатель, публицист.



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