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Секретный бойфренд Анастасии Решетовой: модель приоткрыла тайну своей личной жизни

0:58
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова, предпочитавшая хранить молчание о своей личной жизни после разрыва с Тимати, неожиданно приоткрыла завесу тайны. В своём блоге она сообщила, что больше не одинока.

Анастасия Решетова
Фото: commons.wikimedia.org by Mark Nakoykher, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Анастасия Решетова

После громкого расставания и последовавших за ним слухов о романе с Яном Абрамовым, которые она категорически отрицала, модель тщательно оберегала свою приватность. Теперь же стало известно, что в её жизни появился новый человек.

Несмотря на признание, Анастасия не спешит делиться деталями. Имя и род занятий её избранника остаются загадкой. Звезда соцсетей явно намерена сохранить этот аспект своей жизни вдали от посторонних глаз. Стоит отметить, что ещё в прошлом году Решетова обмолвилась о наличии бойфренда, упомянув его возраст — 30 лет. Самой Анастасии сейчас 29.

Уточнения

Анастаси́я Григо́рьевна Ре́шетова (род. 23 января 1996) — российская модель, 1-я вице-мисс Россия 2014 года.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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