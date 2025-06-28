Секретный бойфренд Анастасии Решетовой: модель приоткрыла тайну своей личной жизни

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анастасия Решетова, предпочитавшая хранить молчание о своей личной жизни после разрыва с Тимати, неожиданно приоткрыла завесу тайны. В своём блоге она сообщила, что больше не одинока.

Фото: commons.wikimedia.org by Mark Nakoykher, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Анастасия Решетова

После громкого расставания и последовавших за ним слухов о романе с Яном Абрамовым, которые она категорически отрицала, модель тщательно оберегала свою приватность. Теперь же стало известно, что в её жизни появился новый человек.

Несмотря на признание, Анастасия не спешит делиться деталями. Имя и род занятий её избранника остаются загадкой. Звезда соцсетей явно намерена сохранить этот аспект своей жизни вдали от посторонних глаз. Стоит отметить, что ещё в прошлом году Решетова обмолвилась о наличии бойфренда, упомянув его возраст — 30 лет. Самой Анастасии сейчас 29.

Уточнения

Анастаси́я Григо́рьевна Ре́шетова (род. 23 января 1996) — российская модель, 1-я вице-мисс Россия 2014 года.



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