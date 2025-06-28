Скандал вокруг разбитого унитаза: жена Аркадия Укупника оказалась в центре судебного разбирательства

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Супруга известного музыканта Аркадия Укупника оказалась в центре судебного разбирательства. Причиной стал таунхаус, сданный ею в аренду и оказавшийся, по словам жительницы, непригодным для комфортного проживания: унитаз на одном из этажей был разбит, плита почти не работала и, в довершение всех несчастий, протекал кран.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Аркадий Укупник

Со стороны арендатора были попытки призвать хозяйку к устранению недостатков, однако Наталья Укупник бездействовала и таким образом вынудила женщину уехать из дома, но при этом отказалась вернуть ей деньги.

В итог, несостоявшаяся жительница обратилась в суд, требуя возврата уплаченных средств, и Наталью обязали выплатить компенсацию в размере 300 тысяч рублей. Попытки оспорить это решение в вышестоящей инстанции успехом не увенчались. Об этом сообщает mk.ru.

Уточнения

Арка́дий Семёнович Уку́пник (род. 18 февраля 1953, Каменец-Подольский, Каменец-Подольская область) — советский и российский композитор, музыкант, певец, актёр, продюсер группы «Кар-Мэн».



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