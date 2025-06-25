Секреты свадьбы Бородиной: как она объяснила скандальные объятия Сердюкова с Лопыревой?

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина отреагировала на критику в адрес своего супруга Николая Сердюкова после того, как в Сети появились фотографии, где на собственном свадебном торжестве он обнимает модель Викторию Лопыреву вместо невесты. Некоторые пользователи упрекнули Сердюкова в "налаживании связей" и даже в том, что он "забыл, на ком женился".

Фото: flickr.com by T.Kiya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Шиповник

Бородина, однако, заявила, что совершенно не ревнует мужа к подругам. Она объяснила, что объятия были частью общей атмосферы праздника, на котором Николай обнимал всех гостей. Ксения также отметила, что мужчин, желавших обнять её саму, просили этого не делать из-за фаты.

"Обнимая, ты делаешь больно, начинает тянуть вниз. Я не ревную своего мужа к подругам. Это вы заметили объятия только Вики. Он обнимал всех, как и меня пытались обнять все мужчины, которые становились рядом для фото, но всех просили этого не делать из-за фаты!" — цитирует Бородину Starhit.

Таким образом телеведущая дала понять, что не видит ничего предосудительного в дружеских объятиях на свадьбе и полностью доверяет своему супругу.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урождённая — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса, диджей и менеджер.



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