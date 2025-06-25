Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты свадьбы Бородиной: как она объяснила скандальные объятия Сердюкова с Лопыревой?
Немцы больше не делают вещи: французы возглавили топ самых продаваемых автомобилей в Европе в мае
Если я не буду заниматься боксом, то сойду с ума: тренировки стали спасением для популярного певца
Один трюк с курагой — и обычные сырники превращаются в маленький десертный праздник
Когда шипение звучит чаще, чем мурлыканье — пора разобраться, в чём дело
Монстр из облака Оорта: комета размером с город уже приближается к Солнечной системе
Магнитолу выкрутили на максимум, а звука всё равно нет — куда пропала громкость
Прыщ просто исчезнет! Секрет идеального макияжа раскрыт – вот как скрыть несовершенство
Ваша кожа попросит это снова: макияж, который выглядит как отдых

Римские каникулы: поступок Галкина* и Пугачёвой вызвал бурю недовольства у россиян

0:56
Шоу-бизнес

Максим Галкин* (признан иноагентом в РФ) и Алла Пугачёва вновь оказались в центре общественного внимания после того, как отправились в Рим на отдых. Многие пользователи социальных сетей выразили недовольство по поводу их поездки, особенно в свете текущих событий в Израиле, где пара ранее проживала.

Максим Галкин
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Максим Галкин

Покинув Россию, звёздные супруги обосновались в Израиле, но, как стало известно, часто уезжали в другие страны при возникновении напряжённой обстановки. На этот раз их выбор пал на Рим, что вызвало волну критики среди подписчиков.

Люди задаются вопросами о том, как можно наслаждаться отдыхом, когда в стране происходят серьёзные конфликты. Комментарии в социальных сетях полны иронии и недовольства: пользователи указывают на двойные стандарты, когда речь идёт о поддержке народа в трудные времена.

Уточнения

Макси́м Алекса́ндрович Га́лкин (род. 18 июня 1976, Наро-Фоминский район, Московская область, РСФСР, СССР) — российский, израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий «Первого канала» (2000—2008, 2015—2022) и канала «Россия-1» (2008—2015), лауреат премии «ТЭФИ» в номинации «Ведущий развлекательной программы» (2017).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Их боятся даже акулы — эти хищники заставляют величайших морских хищников бежать
Домашние животные
Их боятся даже акулы — эти хищники заставляют величайших морских хищников бежать Аудио 
Величайший за все времена: Месси установил ещё один легендарный рекорд
Новости спорта
Величайший за все времена: Месси установил ещё один легендарный рекорд Аудио 
Китай прижал автогиганта к стенке — в США остановлена сборка
Экономика и бизнес
Китай прижал автогиганта к стенке — в США остановлена сборка Аудио 
Популярное
Прощай, электрокар: японский двигатель без топлива потряс рынок

Японская Mazda представила двигатель будущего: без топлива, вредных выбросов и зарядок. Это угроза электромобилям?

Прощай, электрокар: японский двигатель без топлива потряс рынок
Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений
Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений
Их боятся даже акулы — эти хищники заставляют величайших морских хищников бежать
Китай прижал автогиганта к стенке — в США остановлена сборка
Саммит НАТО в Гааге подан как триумф, но является образцом лицемерия и пустых обещаний Любовь Степушова Лариса Садилова раскрывает секреты своих фильмов: что прячется за Огородом и Дочкой капитана Анжела Якубовская Секреты успешного правления: чему учит нас история императоров Китая Сергей Лебедев
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию
Возлюбленная Брэда Питта покорила Лондон естественным макияжем на премьере Формулы-1
В Германии поражены: ставка России на золото сработала
В Германии поражены: ставка России на золото сработала
Последние материалы
Римские каникулы: поступок Галкина* и Пугачёвой вызвал бурю недовольства у россиян
Ошейник давит, застёжка ломается: ошибки, которые ставят под угрозу жизнь питомца
Всегда как после уборки: как создать иллюзию порядка с минимальным усилием
Почему автомобили в Китае стоят в полтора-два раза дешевле, чем в России
Этот сок снижает давление не хуже таблеток — и всё это без побочных эффектов
Как тренировки Тома Круза помогают ему оставаться готовым к трюкам в свои 60 лет
Урожай с кулак — что вставляют в лук после срезания стрелки
Одна свеча — и три беды: как сэкономить пару минут и получить капиталку через год
Секрет хрустящей корочки: добавьте всего одну ложку — и оладьи зазвучат по-новому
Клеймо, метрика и секреты экстерьера — что стоит за актировкой щенка
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.