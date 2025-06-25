Римские каникулы: поступок Галкина* и Пугачёвой вызвал бурю недовольства у россиян

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Максим Галкин* (признан иноагентом в РФ) и Алла Пугачёва вновь оказались в центре общественного внимания после того, как отправились в Рим на отдых. Многие пользователи социальных сетей выразили недовольство по поводу их поездки, особенно в свете текущих событий в Израиле, где пара ранее проживала.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Максим Галкин

Покинув Россию, звёздные супруги обосновались в Израиле, но, как стало известно, часто уезжали в другие страны при возникновении напряжённой обстановки. На этот раз их выбор пал на Рим, что вызвало волну критики среди подписчиков.

Люди задаются вопросами о том, как можно наслаждаться отдыхом, когда в стране происходят серьёзные конфликты. Комментарии в социальных сетях полны иронии и недовольства: пользователи указывают на двойные стандарты, когда речь идёт о поддержке народа в трудные времена.

Уточнения

Макси́м Алекса́ндрович Га́лкин (род. 18 июня 1976, Наро-Фоминский район, Московская область, РСФСР, СССР) — российский, израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий «Первого канала» (2000—2008, 2015—2022) и канала «Россия-1» (2008—2015), лауреат премии «ТЭФИ» в номинации «Ведущий развлекательной программы» (2017).



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