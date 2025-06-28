Воспитание по-спартански: Брухунова раскрыла свои главные принципы обращения с детьми

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В личном блоге Татьяны Брухуновой, жены известного юмориста Евгения Петросяна, развернулась оживлённая беседа с подписчиками. Среди множества вопросов, прозвучавших в адрес Татьяны, особое внимание было уделено её детям.

Фото: commons.wikimedia.org by ИринаЯ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Фестиваль «Укек» — деревянные игрушки

Один из подписчиков поинтересовался, какие интересные места можно посетить с шестилетним ребёнком в летний период. Ответ Брухуновой оказался неожиданным: она призналась, что у её сына практически не остаётся свободного времени. Татьяна подчеркнула, что старается наполнить жизнь детей простыми радостями, такими как игры во дворе, катание на качелях в парке и велосипедные прогулки.

Брухунова также поделилась своим подходом к воспитанию детей. Она отметила, что не балует их и стремится к тому, чтобы они росли в атмосфере любви, но без излишней роскоши и вседозволенности, подобно тому, как росла она сама.

Уточнения

Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий.



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