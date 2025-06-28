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Свадьба Бородиной под прицелом: Орлова раскрыла, почему её муж вёл невесту к алтарю — ответ хейтерам!

Шоу-бизнес

Ольга Орлова вступилась за свою подругу Ксению Бородину, чья свадьба вызвала неоднозначную реакцию в Сети. Пользователи были удивлены, что к алтарю невесту вёл супруг Орловой Валерий Маслов.

Ольга Орлова
Фото: commons.wikimedia.org by Александр Плющев, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ольга Орлова

Певица не оставила без внимания критические замечания и эмоционально обратилась к подписчикам, напомнив, что в отсутствие отца, который, к сожалению, ушёл из жизни несколько лет назад, сопровождать невесту может любой близкий человек, разделяющий её радость.

Орлова выразила недоумение по поводу негативной реакции, подчеркнув, что это был искренний жест поддержки и любви к подруге. Она задалась вопросом, что именно так задело комментаторов в этом трогательном моменте.

"Не поняла только, почему большинство из вас так триггернуло, что мой муж вёл мою подругу к алтарю? Какие чувства в вас это затронуло?" — с возмущением обратилась к подписчикам артистка.

Уточнения

О́льга Ю́рьевна Орло́ва (при рождении — Но́сова; род. 13 ноября 1977, Москва) — российская певица, актриса, автор песен и телеведущая.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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