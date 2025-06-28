Материнство не помеха: Юлия Ковальчук вдохновила Арзамасову своим преображением

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Елизавета Арзамасова восхитилась преображением Юлии Ковальчук после рождения второго ребёнка. Актриса не скрывает своего восторга от стройной фигуры экс-солистки "Блестящих", которая недавно получила награду на одной из церемоний.

Фото: commons.wikimedia.org by Tatiana46190, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Юлия Ковальчук

Арзамасова отметила, что Ковальчук стала для неё настоящим примером. Звезда "Папиных дочек" подчеркнула, что достижения 42-летней певицы, успешно совмещающей материнство и карьеру, доказывают: стремление к идеалу вполне достижимо.

"Все же видели фигуру Юлии Ковальчук сейчас? Это восторг! Это то, к чему хочется стремиться, чем хочется гордиться. Значит, всё возможно", — приводит слова Арзамасовой mk.ru.

Уточнения

Елизаве́та Никола́евна Арзама́сова (род. 17 марта 1995, Москва) — российская актриса театра и кино, певица, телеведущая.



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