Лайма Вайкуле раскрыла секрет своей боли: что её потрясло до глубины души?

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Лайма Вайкуле поделилась своими переживаниями в новом интервью, которое стало доступно через Telegram-канал "Хуже и не скажешь". Певица призналась, что конфликт между Израилем и Ираном глубоко затронул её и она не могла оставаться равнодушной к происходящему.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лайма Вайкуле

По словам Лаймы, она внимательно следила за новостями и была шокирована сообщениями о налётах и количестве жертв, которые регулярно появлялись в латвийских СМИ.

"Невозможно это слышать. Такое даже страшно слушать. Я уже не говорю про природу и стресс людей. Я морально пострадала", — отметила она, подчеркивая, как тяжело ей воспринимать такие трагические события.

Певица также выразила надежду на мир и благополучие между конфликтующими странами, призывая к пониманию и сотрудничеству. Вайкуле подчеркнула важность человеческой жизни и необходимость стремиться к миру в нашем мире.

Уточнения

Ла́йма Станиславовна Ва́йкуле (латыш. Laima Vaikule; род. 31 марта 1954, Цесис, Латвийская ССР, СССР) — советская и латвийская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка Литовской ССР (1990), народная артистка Латвийской Республики (1995).



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