Юмор или насмешка? Роза Сябитова вместе со Стасом Костюшкиным сняла пародию на собственного сына

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В интернете набирает популярность новый мем, главным героем которого неожиданно стал Денис Сябитов, сын известной свахи Розы Сябитовой.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Роза Сябитова

Видеофрагмент из телешоу, где комик Илья Соболев расспрашивает Дениса о его о том, каких он предпочитает женщин, разлетелся по Сети. На вопросы о возрасте потенциальных избранниц Денис неизменно отвечал: "Сам решу". Эта фраза и стала крылатой.

Сама Роза Сябитова отреагировала на вирусный ролик с юмором. Она даже приняла участие в шуточном видео вместе с певцом Стасом Костюшкиным, где они обыграли знаменитую фразу сына. Стас сыграл роль Дениса, а Роза - Соболева, и Стас точно так же, как Денис, повторял одно и то же: "Сам решу". Реакция подписчиков Костюшкина была неоднозначной: кто-то восхитился самоиронией Розы, кто-то посчитал, что она высмеивает собственного сына.

Уточнения

Ро́за Раи́фовна Сяби́това (урожденная — Хасаншина), (тат. Роза Рәиф кызы Сябитова; род. 10 февраля 1962, Москва, СССР) — российская телеведущая, сваха, писательница; с 2008 года — соведущая телепередачи «Давай поженимся» («Первый канал»).



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