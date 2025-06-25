Лепс нашёл замену Авроре Кибе на дне рождения Анны Asti: медленный танец с женой Эрнста

Григорий Лепс оказался в центре внимания на юбилее Анны Asti. Певец пришёл без своей возлюбленной Авроры Кибы, но "не скучал" в одиночестве.
Ключевым моментом вечера стал медленный танец Лепса с Софьей Эрнст — супругой главы "Первого канала" Константина Эрнста. Кадры их танца опубликовал Telegram-канал "Антиглянец".
Торжество в честь 35-летия Asti прошло 24 июня в роскошном особняке на Волхонке. Именинница блистала в леопардовом платье с глубоким декольте. Среди гостей были Филипп Киркоров, Сергей Бурунов с Екатериной Леви, Ида Галич и другие звёзды.
Отсутствие Кибы и дуэт Лепса с женой медиамагната сразу вызвали оживлённое обсуждение в светских кругах. Причины, по которым Аврора пропустила событие, не уточняются.
Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер, бизнесмен, ресторатор.
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