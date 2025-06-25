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Лепс нашёл замену Авроре Кибе на дне рождения Анны Asti: медленный танец с женой Эрнста

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Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Григорий Лепс оказался в центре внимания на юбилее Анны Asti. Певец пришёл без своей возлюбленной Авроры Кибы, но "не скучал" в одиночестве.

григорий лепс
Фото: Own work by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
григорий лепс

Ключевым моментом вечера стал медленный танец Лепса с Софьей Эрнст — супругой главы "Первого канала" Константина Эрнста. Кадры их танца опубликовал Telegram-канал "Антиглянец".

Торжество в честь 35-летия Asti прошло 24 июня в роскошном особняке на Волхонке. Именинница блистала в леопардовом платье с глубоким декольте. Среди гостей были Филипп Киркоров, Сергей Бурунов с Екатериной Леви, Ида Галич и другие звёзды.

Отсутствие Кибы и дуэт Лепса с женой медиамагната сразу вызвали оживлённое обсуждение в светских кругах. Причины, по которым Аврора пропустила событие, не уточняются.

Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер, бизнесмен, ресторатор.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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