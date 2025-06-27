Иосиф Пригожин не сдержался: что он сказал о певце Шарлоте, который сжёг паспорт

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин резко отреагировал на поступок певца Эдуарда Шарлота, который ранее публично сжёг свой российский паспорт. В беседе с блогером Амираном Сардаровым Пригожин не выбирал выражений, осуждая действия артиста.

Фото: commons.wikimedia.org by Yv3010, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Иосиф Пригожин

Особенно Пригожина возмутило то, что Шарлот родился в России, но как будто забыл об этом, раз так обошёлся со своим документом.

"Какой-то упырь… Ты родился в этой стране, ублюдок!" — высказался Пригожин.

Шарлот в прошлом году выложил в Cеть видео, как он уничтожает свой паспорт, заявляя об отказе от российского гражданства и намерении переехать в Киев. Однако позже он вернулся в Россию, где был задержан в аэропорту Пулково.

В конце декабря 2024 года суд вынес Шарлоту приговор — 5,5 лет лишения свободы в колонии. Причиной стало не только сожжение паспорта, но и оскорбительный пост в адрес патриарха Кирилла.

Уточнения

Ио́сиф И́горевич Приго́жин (род. 2 апреля 1969, Махачкала) — российский музыкальный продюсер, бизнесмен.



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