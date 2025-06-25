Anna Asti и ироничный ответ про детей: что творится в личной жизни певицы?

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Анна Asti (Аня Дзюба) вызвала смех гостей на своём дне рождения, ответив на вопрос о планах материнства.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Анна Asti

Во время общения с журналистами артистка с иронией ответила на вопрос о будущих наследниках.

"Дети? Куплю в магазине, как только начнут продавать!" — заявила певица.

Эту шутку обсуждают на фоне неподтверждённых сообщений о разрыве артистки с мужем. По данным Super.ru, Asti и бизнесмен Станислав Юркин живут раздельно с декабря 2024 года. Причины не раскрываются.

Интригу добавляет тот факт, что Юркин не появился на празднике супруги, отметившей в столице 35-летие. При этом отмечается, что мужчина продолжает работу её концертным директором.

Инсайдеры утверждают: пара хранит детали даже от близких. Мать Юркина якобы не знает о ситуации, а родители певицы — в курсе без подробностей.

Уточнения

А́нна А́сти (также ANNA ASTI; наст. имя — А́нна Анато́льевна Дзю́ба (укр. Га́нна Анато́ліївна Дзю́ба); род. 24 июня 1990, Черкассы) — украинская и российская певица.



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