Киркоров передумал продавать майамский особняк за 675 млн: тайна отмены сделки

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Филипп Киркоров неожиданно отказался от продажи своего премиального особняка в Майами. Объект стоимостью 675 млн рублей снят с рынка после 4 месяцев выставления.

Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Филипп Киркоров

Причины отмены сделки не раскрыты. По данным kp.ru, артист мог "передумать", ожидая лучшей конъюнктуры. Особняк с 7 спальнями в клубном посёлке La Gorce был куплен в 2011 году за 4,75 млн рублей. За 13 лет его стоимость выросла на 306 млн.

Сейчас в резиденции отдыхает дочь певца Алла-Виктория. Недвижимость оформлена на тётю Киркорова — оперную певицу Марию. Годовое содержание обходится в 7,5 млн рублей налогов плюс зарплата смотрителей-бразильцев.

Интересный факт: во время пандемии Киркоров официально передал права на дом родственнице. Роскошный интерьер с мраморными полами и панорамными окнами сохраняет статус семейной "тихой гавани".

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.