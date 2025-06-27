Феномен Сигма-боя: взорвавшие Сеть подростки так и не получили ни копейки за свой хит

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В 2025 году Россию захлестнула волна "Сигма-боя". Этот трек, исполненный дуэтом юных певиц, Светланой Чертищевой (Betsy) из Петербурга и москвичкой Марией Янковской, звучал повсюду. Казалось, каждый подросток слушал его в наушниках.

Фото: flickr.com by Matt Vanacoro, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Микрофон

Несмотря на оглушительный успех, финансовая сторона вопроса оказалась неожиданной. В интервью kp.ru Алина Янковская, продюсер и мама Марии, призналась, что гонораров от лейбла они пока не получили.

"Представляете, мы пока не заработали ничего. Нам лейбл ещё ничего не выплатил. Ждём. Но зато мы имеем огромное влияние. А монетизация для нас — вторичный вопрос", — сказала Алина.

Популярность принесла и свои трудности. Из-за повышенного внимания к Марии ей пришлось перейти на домашнее обучение, однако, по словам её мамы, девочка не унывает и активно работает над новыми музыкальными проектами.

Уточнения

«Сигма Бой» — песня российских блогеров Betsy и Марии Янковской, выпущенная в октябре 2024 года.



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