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Миф о длительных отношениях: Яна Чурикова рассказала, что действительно важно в любви

0:47
Шоу-бизнес

После двух браков Яна Чурикова стала более осторожной в вопросах личной жизни. Недавно, в эфире программы "Просто повезло", телеведущая приоткрыла завесу тайны, намекнув на новые отношения.

Яна Чурикова
Фото: yanachurikova.ru by Зайцев Кирилл Дмитриевич, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Яна Чурикова

Оценив свою личную жизнь на 8 из 10, Яна подчеркнула важность работы обоих партнёров над отношениями, независимо от их продолжительности. Она отметила, что годы, проведённые вместе, не являются гарантией успеха.

Главный урок, который она вынесла из прошлых романов, — это необходимость сохранять приватность. Чурикова убеждена, что чем меньше рассказывать о личной жизни, тем крепче она будет. Именно поэтому она предпочитает держать подробности своих нынешних отношений в секрете.

Уточнения

Я́на Алексе́евна Чу́рикова (род. 6 ноября 1978, Москва) — российская телеведущая, журналистка, общественный деятель, телепродюсер, сценаристка, главный редактор и актриса.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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