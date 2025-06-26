Джиган и Самойлова в шаге от грандиозного семейного события — что скрывается за их планами?

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рэпер Джиган и его супруга, известная блогер и бизнесвумен Оксана Самойлова, похоже, всерьёз задумались о пятом ребёнке. Об этом стало известно благодаря видео, опубликованному Telegram-каналом "Звездач".

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Джиган

Ранее Джиган уже заявлял о своей готовности к большой семье, подчёркивая, что у него "нет лимита на детей" и он готов усердно работать, чтобы их обеспечивать.

И вот, кажется, мечта о большой семье становится реальностью. На премии "Мама года 2025" от MODA topical Оксана Самойлова призналась, что она уже готова и они с супругом "работают" над этим.

Основательница косметического бренда Sammy Beauty также поделилась своим желанием о том, чтобы следующим ребёнком стала девочка. Похоже, звёздная пара полна решимости и надеется в скором времени порадовать поклонников радостной новостью о пополнении в их уже большой и дружной семье.

Уточнения

Джига́н (настоящее имя — Дени́с Алекса́ндрович Усти́менко-Вейнште́ин; укр. Денис Олександрович Устименко-Вейнштеїн; род. 2 августа 1985, Одесса) — российский рэпер украинского происхождения.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.